Метель на Камчатке, паводок в Башкирии: что происходит с погодой в России

Камчатка оказалась во власти мощного циклона. В столице региона за сутки выпало более 60 процентов месячной нормы осадков.

Автомобили замело по крышу, под снегом скрылись и первые этажи зданий, выбраться из квартиры некоторые жители могут только через окна. На улицы выведена вся коммунальная техника, но она не справляется. Сугробы вырастают за считанные минуты. Нарушена работа общественного транспорта. Часть предприятий перешла на дистанционный режим, закрыты детские сады, средне-специальные и высшие учебные заведения. Школьники сейчас на каникулах, родителям посоветовали не отпускать детей одних на улицу. Аэропорт Елизово работает по фактической погоде, задержаны несколько рейсов. Улучшение метеоусловий синоптики прогнозируют только во вторник.

А в других регионах набирает силу паводок. Из-за аномально теплой зимы половодье началось раньше обычного.

В Иркутской области подтоплены 29 жилых домов и около 200 приусадебных участков. Сложная ситуация в шести районах, в Хомутовском муниципальном образовании объявлен режим ЧС. Спасатели оказывают помощь местным жителям и откачивают воду.

Обильное таяние снега и в Бурятии - там затоплены 44 приусадебных участка. А в одном из районов размыло автомобильную дорогу. Жители села Куготы оказались в изоляции. На месте работают специалисты.

Растет уровень воды в реках Башкирии. Новые подтопления зафиксированы в Уфе, Стерлитамаке и Салавате. А из деревни Азово в Архангельском районе спасатели по просьбе местных жителей эвакуировали домашних животных – кошек, собак, коров и даже лошадей.