На автостоянке во Владивостоке сгорели 22 автомобиля

Крупный пожар тушили этой ночью на автостоянке во Владивостоке. Когда на место прибыли расчеты, огненный смерч уже охватил территорию в 150 квадратных метров. Полностью сгорели 22 автомобиля.

Борьбу с возгоранием осложнял сильный ветер, который легко разносил пламя. Несмотря на сложности, локализовать пожар удалось в течение часа. Уже установлено, что причиной ЧП стал поджог. Камеры видео наблюдения зафиксировали, как неизвестный решил сжечь одну из машин. Сейчас его разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений. Ущерб еще предстоит подсчитать.