Морпехи спасли жизнь 8-летнему мальчику в Херсонской области

В Херсонской области морские пехотинцы Северного флота спасли жизнь мальчику, пострадавшему от обстрела ВСУ.

Враг продолжает бить по гражданским объектам и мирным жителям на левобережье Днепра. После одного из таких ударов кассетными боеприпасами по селу Рыбальче серьезное ранение получил восьмилетний ребенок.

Эвакуация с места происшествия проходила сложно - нельзя было использовать транспорт, его отслеживали FPV-дроны боевиков. Сейчас жизни ребенок ничто не угрожает. Он продолжает лечение в больнице и принимает подарки от своих спасателей. А тогда мальчику повезло, что первыми рядом оказались штурмовики-морпехи.