ЦАХАЛ бьют по сектору Газа, США - по Йемену: сводки с Ближнего Востока

Уже не менее 12-ти палестинцев стали жертвами новых израильских обстрелов сектора Газа. А за минувшие сутки число погибших - более полусотни.

Самые мощные удары ЦАХАЛ нанесла по Хан-Юнису. Бомбардировкам и артобстрелам подверглись жилые дома, лагерь беженцев и медицинский комплекс "Насер". Из-за прямого попадания и пожара в больнице полностью остановлена работа хирургического отделения. Среди погибших - член политбюро движения ХАМАС, который находился там на лечении.

В Армии Израиля сообщают, что в палестинский анклав будут переброшены танки, принимавшие участие в операции против Ливана.

Тем временем США нанесли серию новых ударов по Йемену. В столице Сане полностью разрушен жилой дом, есть погибшие и раненые. В провинции Саада целью атак стали склады вооружения хуситов.