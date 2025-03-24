Названы самые востребованные специалисты на ближайшие 4 года

В Министерстве труда и социальной защиты России (Минтруд) представили прогноз кадровой потребности до 2029 года. Согласно ему, наибольший рост ожидают обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, здравоохранение.

Кроме того, в прогнозе представлены отрасли, на которые спрос в ближайшие четыре года упадет. Это торговля, госуправление, обеспечение электроэнергией, газом и паром, сельское хозяйство, недвижимость, культура и спорт, финансы и страхование, сообщает РБК.

К слову, недавно в Москве стартовал Форум колледжей. Это это уникальная возможность для школьников и их родителей познакомиться с системой среднего профессионального образования столицы и узнать о востребованных профессиях.

Для школьников проходят мастер-классы, где они попробуют себя в разных профессиях, смогут приготовить блюда азиатской кухни, управлять электропоездом в VR-очках или освоить азы робототехники, а тем, кто не определился с выбором, предложат пройти профориентационное тестирование.