Украине следовало бы как можно скорее соглашаться на мирный договор с Россией. Такое мнение высказал бывший полковник армии США Дэниел Дэвис.

Как отметил эксперт, если бы Россия хотела продолжать полномасштабные боевые действия против Украины, российская армия "сравняла бы Киев с землей".

Дэвис призвал Киев заключить мирную сделку с Москвой, отметив, адресуясь к предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому, что "время не на его стороне". По мнению американского специалиста, даже если Зеленский согласится на условия России, "никто не может ему гарантировать, что он переживет это" (цитата по "Ленте.ру").

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отмечала, что Владимира Зеленского может ожидать судьба Михаила Саакашвили, а непосредственно после окончания российско-украинского конфликта главарь киевского режима отправится в Лондон.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин напомнил про нелегитимность Зеленского в качестве президента Украины, отметив, что говорить о том, что у Украины есть какая-то субъектность — это значит "выдавать желаемое, причем не нами, за действительное".