Андреева забрала сына и съехала от Бондарчука

На днях Паулина Андреева официально объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Они были вместе на протяжении девяти лет, почти шесть из которых провели в официальном браке. Что стало причиной развода, пока неизвестно. Однако светские сплетники уже сообщили, что Паулина забрала сына Ивана и съехала от Федора.

Говорят, артисты жили в особняке в Подмосковье. Речь идет о деревне Раздоры. Дом в два этажа на участке более 30 соток. Сейчас же, компетентно передает "КП", Паулина Андреева с маленьким сынишкой живет то в московской, то в питерской квартирах.

Напомним, что несколько лет назад Федор Бондарчук переехал из Москвы в Санкт-Петербург, когда получил должность председателя совета директоров киностудии "Ленфильм". Однако в 2024 году он покинул этот пост. Интересно, что тогда Бондарчук вернулся в Москву, а Андреева якобы осталась в Северной столице. Именно тогда и поползли слухи о проблемах в семье знаменитостей.

Причем выдвигались самые версии расставания. В основном говорили, будто Федор Бондарчук увлекся другой женщиной. Якобы его привлекла молодая актриса Софья Синицина. Однако сама Софья опровергла эту информацию. По другим данным, Паулина и Федор просто со временем поняли, что у них разные жизненные принципы.