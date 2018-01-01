Названа причина крупного пожара в ТЦ в Ростове-на-Дону

Возгорание в торговом центре в Ростове-на-Дону могло случиться из-за короткого замыкания в вывеске, размещенной на фасаде здания. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Огонь охватил несколько сотен квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного жилого дома. К настоящему времени открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разборка конструкций.

В целях безопасности из жилого дома своевременно эвакуировали жильцов, никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

По словам временно исполняющего обязанности начальника регионального главка МЧС Александра Савукова, к тушению пожара привлекли почти сотню сотрудников МЧС и 29 единиц специальной техники. Дознаватели на месте происшествия устанавливают все обстоятельства случившегося.

Пожар в ростовском ТЦ случился через семь лет после трагедии в Кемерово — 25 марта 2018 года там сгорел торгово-развлекательный центр "Зимняя вишня", погибли 60 человек. После этого был возбужден целый ряд уголовных дел. В частности, совладельца "Зимней вишни" посадили за взятку, которую он дал за ввод в эксплуатацию здания торгового центра, несмотря на допущенные нарушения.