Mash: Елене Кондулайнен стало хуже

Состояние Елены Кондулайнен ухудшилось с приходом весны. 66-летнюю актрису мучают сильные боли в суставах, слабость, тревожность и сыпь на лице. Врачи обнаружили крапивницу, прописали лекарства и специальную диету. Такие ухудшения связывают со сменой сезона и аллергией, передает Mash.

Отметим, что сама актриса о своей болезни не любит распространяться, но не скрывает, что несколько лет назад перенесла инсульт. По словам Кондулайнен, ей потребовалось полтора года и миллионы рублей, чтобы вернуться к нормальной жизни. Все заботы об артистке взяли на себя ее сыновья.

Сраженная инсультом Елена Кондулайнен, несмотря на образ сексапильной недалекой блондинки, сумела проявить твердость характера. Она не только научилась заново ходить и говорить, но и предприняла несколько путешествий после реабилитации. Актриса побывала на Кубе, в Тунисе, в Турции, в Египте.

"Актриса, понимаете, она не дает себе спуску", - в недавнем интервью заявила Елена Кондулайнен.