Минтранс предложил ввести "период охлаждения" для невозвратных билетов

Министерство транспорта России предложило РЖД и авиакомпаниям оценить предложение Союза пассажиров о том, чтобы установить "период охлаждения" при покупке так называемых невозвратных билетов на поезда и самолеты.

Как пишет "Коммерсантъ", председатель Союза пассажиров Кирилл Янков подтвердил предложение проработать соответствующие поправки к Воздушному кодексу и Уставу железнодорожного транспорта. Авторы инициативы поясняют, что это дало бы пассажирам возможность бесплатно исправить ошибки, допущенные при оформлении билетов — например, в выборе данных пассажира, даты или направления.

Янков привел данные о том, что подобные ошибки допускают при оформлении билетов не более 2-3% пассажиров — в таком масштабе возможность возврата билетов не окажет влияния на экономику перевозчиков.

Действующие нормы разрешают пассажирам бесплатно исправить до двух ошибок в билете, если они касаются паспортных данных и ФИО. Билеты на самолет можно вернуть бесплатно в случае болезни пассажирам или ближайших родственников, причем необходимо документальное подтверждение. Билеты на поезд можно переоформить при наличии и более двух ошибок — за 222,7 рубля.

Ранее заместитель российского министра транспорта Игорь Чалик уверял, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что нельзя допускать чрезмерного роста цен на билеты, при этом необходимо безусловное обеспечение качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Указанные вопросы глава государства потребовал держать на постоянном контроле.