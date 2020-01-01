Михаил Ефремов озвучил утреннюю зарядку для колонии

Михаил Ефремов записал как диктор утреннюю зарядку в колонии. Всего зарядка состоит из нескольких десятков упражнений. Примечательно, что записывал аудио для физкультразминки артист по просьбе администрации колонии в звукозаписывающей студии.

Как утверждает SHOT, заключенные делают зарядку под голос Ефремова без особого желания. Говорят, у многих сложились не очень хорошие отношения с актером. Более того, не в восторге от сложившейся ситуации и местные жители, которые буквально устали просыпаться каждое утро с Ефремовым.

Голос артиста слышно по всей Алексеевке. Всего зарядка у одного отряда идет по 12 минут, затем начинает другой, а запись с голосом Михаила Ефремова включается заново. Все это продолжается на протяжении часа.

К слову, сегодня, 24 марта, ходатайство Михаила Ефремова об УДО рассмотрят в Алексеевском районном суде Белгородской области. Актер попал в колонию после того, как в июне 2020 года стал виновником ДТП. Артист, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и протаранил своим внедорожником фургон Lada. В результате автоаварии погиб водитель Lada. Ефремова приговорили к 7,5 годам заключения.