Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Крыму

Пять человек погибли, тринадцать пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика на трассе Симферополь — Евпатория. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Как уточнили в ведомстве, всего в автобусе находились 32 человека. Пострадавших деблокировали, им оказывают необходимую помощь. На месте происшествия работают 25 сотрудников и девять единиц техники МЧС.

Крымская прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства при организации перевозок пассажиров. Ход и результаты проверки взяты под контроль ведомства. На место происшествия лично отправился исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами перевернулся на Пхукете. Генконсул России в Таиланде Егор Иванов рассказал, что транспортное средство перевозило 35 российских туристов, некоторые из них пострадали.

В Саратовской области также произошло ДТП с участием автобуса — он перевозил юных спортсменов. Микроавтобус случайно задел обочину и из-за этого перевернулся. Четыре подростка получили травмы, но обошлось без серьезных ранений и без жертв.