Певец Александр Буйнов: "Сегодня особенный день!"

Сегодня, 24 марта, отмечает круглую дату Александр Буйнов. Популярному артисту исполнилось 75 лет, но кто даст?! Знаменитый певец активно работает, его график расписан на недели вперед.

В честь юбилея в своем официальном телеграм-канале Александр Буйнов сообщил, что его телефон с самого утра "разрывается" от звонков и сообщений.

"Сегодня особенный день, день моего юбилея! Время, когда нужно остановиться, оглянуться назад и увидеть, как много всего произошло. Эти годы - страницы книги, наполненные радостями, победами, уроками и, конечно же, большими событиями", - заключил артист.

Он отметил, что для него день рождения это не просто дата, а символ пройденного пути. Однако популярный исполнитель уверен, что впереди его еще ждут новые возможности и новые дороги, которые тот с нетерпением жаждет пройти.

"Чувствую себя благодарным за каждый прожитый день, за людей, которые окружают меня своей любовью и поддержкой, за опыт, который сделал меня тем, кто я сейчас есть", - признался Буйнов.

Артист сообщил, что в свой праздник он будет работать, однако для него это в радость. Певец рассказал, что примет участие в шоу молодежного формата, и для него это новый опыт.

Напомним, что Александр Буйнов впервые появился на эстраде еще 16-летним школьником - вместе с таким же юным Александром Градским. Тогда начинающие музыканты объединились в рок-группу "Скоморохи", в которой Буйнов был клавишником. Это было самое беззаботное время, вспоминал позднее певец.