В Крыму шесть человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком. Все подробности

Масштаб разрушений хорошо виден. Прицеп буквально въехал в салон автобуса на несколько метров. Это произошло рано утром - салон был битком. Рейсовый автобус ехал из соседнего села Аркадьевка.

По предварительной информации, в автобусе находилось порядка 30 человек. Шестеро погибли, более 20 пострадали, в их числе - несовершеннолетние. Прокуратура Крыма начала проверку.

"После проверки будет дана оценка исполнения законодательства в пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения. Оказание медицинской помощи пострадавшим гражданам взята на контроль", - сообщил Дмитрий Егоров, исполняющий обязанности прокурора Крыма.

По сообщению МВД, водитель автобуса, проезжая мимо аэропорта в Симферополь, по неустановленной пока причине, врезался в стоящий на обочине камаз с зерном. Сам мужчина уверяет, что его ослепило солнце. Пассажиры даже не успели ничего понять. Анна сидела спиной, кузов прицепа остановился в нескольких сантиметрах от нее.

Спасателям пришлось деблокировать пассажиров, зажатых искореженным металлом. В Следственном комитете сообщили, что будет проведен ряд экспертиз.

"Проводится осмотр тел погибших, работаем с потерпевшими, назначены соответствующие экспертизы технического состояния автобуса и грузовика, следователями составляется карта ДТП, в рамках которой будут установлены виновники данной трагедии", - сообщили в СК.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.