Заявления премьер-министра Великобритании Кира Стармера о готовности отправить войска на Украину для обеспечения соблюдения мирной сделки с Россией не воспринимают всерьез в самой британской армии, на которую политик и планирует возложить миротворческую функцию. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собседников The Daily Telegraph, в армии Великобритании громкие слова Стармера воспринимают как "политический театр", пребывая в убежденности, что глава кабмина "не знал, о чем говорит". В действительности в британской армии "никто не знает", о какой миротворческой миссии на Украине может идти речь.

Источник также отметил, что Лондон не успеет разработать какой-либо план по присутствию на Украине к 20 апреля, если Вашингтон и Москва действительно намерены приурочить мирное соглашение к Пасхе.

Отреагировали на высказывания Стармера и в Государственной думе. Депутат нижней палаты российского парламента от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал призыв премьера Великобритании проявлением "агрессивной британской сущности" и боязнью "остаться у разбитого корыта". Парламентарий отметил, что "хоть тушкой, хоть чучелом Стармер пытается влезть в мировую политику", сообщает РИА Новости.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен отмечал, что Киру Стармеру и высшему военному командованию Великобритании "было бы полезно признать", что Россия способна "потопить ваш остров в считанные минуты". Финский эксперт предостерег официальный Лондон от нелепых попыток мериться с Россией ядерными силами.