Неизвестный поджег более 20 автомобилей на стоянке во Владивостоке: как это было

Около пяти утра жители одного из районов Владивостока проснулись от мощных хлопков и яркого огня. Под окнами полыхали машины на стоянке.

Очевидцы рассказывают, что сначала вспыхнули две машины. Затем огонь перекинулся уже на все остальные. В обугленный металлолом превратились 22 автомобиля.

"Я утром рано встаю, вижу - две машины горят, потом смотрю - третья горит. Я давай опять в подъезд кричать, чтобы вставали и отгоняли машины, это очень страшно", - говорит очевидец.

Из-за сильного ветра пламя распространялось молниеносно. Владелец одного авто выезжает уже на горящей машине, но успевает отогнать ее в безопасное место. Остальным спасти имущество не удалось. Стоянка, где произошел пожар, - охраняемая. Но, по словам сотрудников, они увидели уже только последствия.

Прокуратура организовала проверку, в результате которой выяснилось, что машины подожгли. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения. Возбужденно уголовное дело по статье об умышленном причинении значительного ущерба.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают виновных. Владельцы автомобилей отходят от шокового состояния. За несколько минут они остались без транспортных средств. Убытки в результате происшествия еще предстоит подсчитать.