Собянин: На северо-западе Москвы строится 15 образовательных учреждений

На северо-западе Москвы строят сразу 15 образовательных учреждений. Как рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин, в районе Покровское-Стрешнево откроют новый корпус Курчатовской школы.

Помимо универсальных учебных кабинетов, там будут инженерные и академические лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естественных наук. Особенностью здания станет амфитеатр, в который можно будет попасть с разных этажей.

Школы и детские сады также возводят в Куркине, Митине, Щукине, Хорошево-Мневниках. Кроме социальных объектов, на северо-западе столицы активно строят и жилые комплексы по программе реновации.