Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

Представители России и Соединенных Штатов начали общение в Эр-Рияде. Сотрудников средств массовой информации на переговоры не допустили.

Как сообщает ТАСС, представители Службы государственной безопасности Саудовской Аравии попросили журналистов покинуть территорию гостиницы The Ritz-Carlton, где проводятся переговоры российской и американской делегаций.

Делегацию России возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров раскрыл интересную деталь февральских переговоров с Вашингтоном. Дипломат рассказал, что они прошли без предварительной подготовки — через три дня после телефонного общения президентов "мы полетели" в Саудовскую Аравию.

Между тем спецпосланник президента США Кит Келлог отметил, что Соединенные Штаты в Саудовской Аравии планируют провести "непрямые переговоры" с представителями России и Украины, чтобы понять условия каждой стороны. Между собой они пересекаться не будут.