ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Задержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России по подозрению в государственной измене, он передавал Киеву сведения о мерах по защите объектов промышленности и энергетики в приграничье, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Сообщается, что задержанный заключен под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Ранее Федеральная служба безопасности предотвратила в Москве теракт в отношении крымского митрополита Тихона, готовившийся военной разведкой Украины. За подготовку теракта задержаны и арестованы россиянин и гражданин Украины. Они дали признательные показания. Уточняется, что после преступления они планировали выехать за рубеж по поддельным украинским паспортам.

А до этого ФСБ сорвала план военной разведки Украины подкупить российских бойцов. За оставление позиций в ДНР обещали миллион долларов.

В ходе проведения оперативных мероприятий оказались вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Кроме того, российские военные нанесли превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям, в результате противник понес значительные людские и материальные потери.

Полученные авансом 100 тысяч долларов направлены на закупку материально-технических средств в интересах подразделений, участвующих в спецоперации.