Завершено расследование отравления дихлофосом красноярской семьи

Расследование уголовного дела об отравлении членов семьи в Красной Сопке Красноярского края официально завершено. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали в региональном главке Следственного комитета России.

В ведомстве подтвердили, что обвиняемым по делу проходит отец семейства. Ему вменяется причинение смерти по неосторожности двух и более лиц. Российское законодательство предусматривает за это наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как только будет утверждено обвинительное заключение по этому делу, его передадут в суд для дальнейшего рассмотрения по существу, сообщает РИА Новости.

Трагедия в поселке Красная Сопка в Красноярском крае произошла 20 сентября. Четверо детей в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет скончались в больнице. Их родители попали в больницу в тяжелом состоянии, но выжили. Удалось сохранить и беременность матери — пятый ребенок появился на свет 8 ноября.

Во время расследования уголовного дела на посуде, которой пользовалась отравившаяся семья, нашли средство против насекомых. Глава семейства признался, что обработал дом дихлофосом, но не проветрил помещения и не провел влажную уборку, прежде чем дети вернулись домой и сели ужинать.

На этом трагедия не закончилась: пятый ребенок в этой семье умер в возрасте трех месяцев. Тело малыша обнаружила в кроватке его мать. Предварительная причина смерти — младенец захлебнулся рвотными массами.