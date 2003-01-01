Понаровская о романе с женатым Павлиашвили: "Это самая большая любовь"

В интервью Лауре Джугелия певица Ирина Понаровская откровенно рассказала о романтических отношениях с Сосо Павлиашвили. Примечательно, что у влюбленных была 12-летняя разница в возрасте, а еще на тот момент певец был женат. Ирина Понаровская призналась, что для нее несвободные мужчины всегда были табу, однако на сей раз чувства оказались настолько сильными, что им невозможно было противостоять.

"Это самая большая любовь. Она одна. Очень сильные были чувства. И, знаете, он же человек состоящий из любви. Он же тоже любит все вокруг себя. Он такой любвеобильный ко всему", - призналась певица.

Однако Ирина Понаровская в итоге стала инициатором расставания. Она не могла смириться с тем, что ставит под угрозу семью любимого человека. Ведь у Сосо Павлиашвили рос сын.

"Я не могу сказать, что я без конца отмаливаю этот грех, но я разрешила эту проблему для себя в пользу порядочности. Я поняла, что его сын не должен страдать без папы, если я уведу его. Это неправильно", - заключила Понаровская.

Отметим, что в 2003 году Сосо Павлиашвили все равно развелся. Сейчас он состоит во втором браке. Избранница Ирина Патлах родила ему дочек Лизу и Сандру.