Кабмин утвердил Стратегию реализации семейной и демографической политики

Российское правительство официально утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. Документ подписан главой кабмина Михаилом Мишустиным.

Как рассказали в пресс-службе правительства, Стратегия нацелена на сохранение населения России за счет повышения рождаемости, укрепления материнского, отцовского и детского здоровья.

Также документ призван обеспечить поддержку и защиту семей как фундаментальной основы российского общества, укрепление института семьи и брака на основе сохранения и продвижение традиционных семейных ценностей.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в кабмине социальный сектор, отметила, что над Стратегией работали ведущие демографические школы страны, а также федеральные и региональные власти, депутаты Государственной Думы, сенаторы, общественные организации. Впервые такой документ обсуждался с родительским сообществом.

Ранее сообщалось, что в России планируется реализовать комплекс мер в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации. Она призвана улучшить ситуацию с рождаемостью благодаря воплощению стратегии "семейноцентризма".

Тем временем в России официально запретили пропаганду идеологии чайлдфри (отказа от деторождения). Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, что это необходимо для пресечения любого деструктивного контента, который может повлиять на решение личности о рождении детей.