Борющийся за УДО Михаил Ефремов выступил в суде

Сегодня, 24 марта, ходатайство Михаила Ефремова об УДО рассматривается в Алексеевском районном суде Белгородской области.

Напомним, что актер попал в колонию после того, как в июне 2020 года стал виновником ДТП. Артист, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и протаранил своим внедорожником фургон Lada. В результате автоаварии погиб водитель Lada. Михаила Ефремова приговорили к 7,5 годам заключения.

В ходе заседания адвокат артиста заявил, что того регулярно посещают пульмонологи, которые выдавали заключение о состоянии здоровья Ефремова. Сейчас он проходит лечение. Защита также просила допросить врача, который оказывает помощь актеру, но суд отказал, так как состояние здоровья не имеет отношения к вопросу об УДО, в отличие от поведения Ефремова в колонии.

Выступил на заседании и сам артист посредством видеосвязи. Он пообещал, что больше ни капли алкоголя в рот не возьмет и никогда не сядет за руль. По словам актера, он все осознал, и не проходило ни дня, чтобы мысли его не возвращались к тому греху, который совершил несколько лет назад. В колонии у Ефремова произошла переоценка ценностей, он соскучился по профессии и хочет приносить пользу обществу, передает SHOT. Также артист рассказал, что в колонии он красил, снимал кино, занимался КВН и убирал мусор.

"Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях", - признался Михаил Ефремов.