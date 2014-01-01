Погода в Москве объявлена потенциально опасной

Повышенный, "желтый", уровень погодной опасности введен в столичном регионе. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали в Гидрометцентре России.

Как следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте ведомства, погода в Москве и Московской области признана потенциально опасной в связи с ожидающимся сильным ветром. Скорость его порывов может достичь 15 метров в секунду. Предупреждение будет действовать на протяжении суток, с 21 часа 24 марта до 21 часа 25 марта.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал в своем Telegram-канале, что синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена северо-западной периферией антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла.

Эксперт предупредил, что уже во вторник, 25 марта, регион накроет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый многоярусными облаками и небольшими обложными дождями. Солнца станет меньше, поэтому днем столбики термометров не поднимутся выше семи градусов.