Возвращение украинских детей, о вывозе которых в Россию заявляет киевский режим, является приоритетом для американских переговорщиков на встрече с российскими политиками в Саудовской Аравии. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали информированные источники.

По словам собеседников Reuters, тема возвращения украинских детей является одним из ключевых моментов на переговорах России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде.

Также обсуждается определение "линии контроля": США стремятся установить меры по поддержанию мира и заморозить военные позиции. Кроме того, речь идет про обеспечение свободного судоходства и деэскалации в Черном море.

Источники агентства утверждают, что президент России Владимир Путин "в принципе поддерживает" перемирие, но настаивает на переговорах по ключевым условиям.

За неделю до этого в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского отмечали, что на переговорах в Джидде Украина поддержала предложение США по безусловному 30-дневному прекращению огня. При этом "как один из первых шагов в мир мы предложили обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей", писал в соцсетях руководитель офиса Андрей Ермак.

Говоря о детях, в российском Министерстве иностранных дел напомнили, что за последние десять лет на руках украинских боевиков кровь не менее чем 1,7 тысячи детей. Спикер ведомства Мария Захарова подчеркнула, что эти цифры станут могильной плитой для киевского режима.