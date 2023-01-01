Не все банкоматы в России принимают новую банкноту в 5 тысяч рублей

Ряд российских банкоматов не принимает новые купюры в пять тысяч рублей. По оценке экспертов, всего по стране их отказывается брать каждый десятый банкомат, в Москве - каждый четвертый. Это связано с тем, что в столице больше разных брендов банкоматов и их сложнее перенастроить, передают "Известия".

Специалисты объяснили, что западные производители банкоматов ушли из России три гожа назад, с тех пор они не обновляют свое программное обеспечение и не создают шаблон под новые купюры. А для приема новых банкнот в пять тысяч рублей нужна последняя версия модуля распознавания купюр. В результате возникла такая проблема.

Впрочем, Гознак разработал новое ПО, которое уже позволяет перепрошить технику на прием новых купюр. Как сообщил глава Гознака Аркадий Трачук, это позволит обновить 60% банкоматов.

Напомним, что Центробанк представил обновленную банкноту номиналом в пять тысяч рублей в октябре 2023 года. Ее цветовое оформление осталось прежним, а достопримечательности изменились. Купюра в пять тысяч рублей посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На лицевой стороне стела "Европа-Азия", на оборотной - памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" в Салехарде.