Китай опроверг планы участия в миротворческой миссии на Украине

Публикации о том, что власти Китая якобы обсуждают свое участие в миротворческой миссии на Украине, являются ложью. Такое заявление сделал в понедельник, 24 марта, официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Го Цзякунь.

Спикер внешнеполитического ведомства прокомментировал сообщения ряда средств массовой информации о том, что после завершения боевых действий на Украине Китай мог бы направить туда своих миротворцев.

Однако Го Цзякунь подчеркнул, что указанная информация на эту тему "полностью не соответствует действительности", сообщает РИА Новости.

В феврале сообщения о якобы миротворческих планах Китая опровергали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва никогда не обсуждала возможность привлечения миротворцев из Китая в зону украинского конфликта.

При этом министр иностранных дел КНР Ван И заявлял, что Китай надеется на прочное мирное соглашение по Украине и поддерживает все усилия по его достижению. Наряду с этим дипломат подчеркивал, что взаимодействие Пекина с Москвой можно считать образцовым — и Россия, и КНР стремятся к справедливому мироустройству и отказу от конфронтаций.