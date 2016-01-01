Диктор Евгений Кочергин так и не смирился с семейной трагедией

Легендарный диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Евгений Кочергин несколько лет назад потерял дочь и супругу. В 2016 году наследница ведущего Ирина погибла в результате падения лифта в ЖК "Алые паруса".

"Боль утихла, но не прошла", - признался Кочергин.

Он рассказал, что Ирина на протяжении долгого времени боролась с лифтами в этом жилом комплексе: подавала жалобы, требовала проверок, ремонта, переустановки.

"На этот лифт было много жалоб. И как бывает: „Да отключи ты там, ничего с ними не будет!“ И они отключили стопорный винт. Канат тянет противовесы, и когда дотянуло до верха, канат оборвался, бетонные противовесы полетели вниз, они ударили по кабине лифта сверху, и все это упало вниз", - рассказал жуткие детали трагедии диктор в программе "Звезды сошлись".

Несмотря на то, что виновные в этом инциденте получили наказание, супруга Евгения Кочергина так и не смирилась с утратой. Спустя пять лет после смерти дочери она тоже покинула этот мир.

"Обострились все болезни, она потеряла интерес к жизни — самое страшное. Она угасла. Я был рядом, старался помочь ей, но у меня не получилось", - заключил легендарный ведущий.