В Госдуме потребовали не поощрять школьниц рублем к ранним беременностям

Указ губернатора Орловской области Андрея Клычкова, согласно которому школьницам будут выплачивать по 100 тысяч рублей в случае беременности и рождения ребенка, вызвал критическую реакцию на федеральном уровне.

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб напомнила, что ранние роды — это огромная нагрузка на организм, а любая школьница — это, по сути, еще ребенок. Российские власти не преследуют цель подтолкнуть девочек к бракам и родам до 18 лет, подчеркнула парламентарий. Вместе с тем она признала, что "какая-то материальная помощь со стороны государства, безусловно, нужна", если уж ранняя беременность все-таки случилась, сообщает "Ридус".

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также неоднозначно восприняла инициативу орловского губернатора. Депутат Госдумы призвала дополнить указ пояснением о том, что "эта мера вынужденная, исключительная, но она ни в коей мере не является мотивирующий и поощрительной, чтобы наши несовершеннолетние рожали детей", сообщает "Лента.ру".

Ранее в докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата "Семья и дети в России" отмечалось, что в качестве стимула для рождения третьих и последующих детей можно использовать различные льготы для многодетных, в том числе льготные кредиты на покупку машины отечественного производства.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявляла, что женщины охотнее начнут рожать, если будут меньше работать, а потому парламентарий предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для россиянок, опираясь на опыт других государств.