"Ранетка" Огурцова хотела оставить ребенка в роддоме, узнав его диагноз

Участница группы "Ранетки" Женя Огурцова откровенно рассказала о том, что у ее дочери Евы ахондроплазия. Иными словами, это карликовость. Причем обычно эта генетическая мутация обнаруживается еще во время беременности, однако в случае Жени специалисты так и не смогли разглядеть через УЗИ, что с плодом что-то не так. Артистка объяснила, что ребенок все время располагался неудобным для обследования образом.

Однако вскоре после появления девочки на свет выяснилось, что у нее есть особенность. Огурцова, узнав новость, была в таком ужасе, что первой ее посетила мысль оставить ребенка в роддоме. Однако почти сразу же Женя отмела это решение. К тому же ее поддержал муж.

Что касается будущего, то, сообщила Огурцова, самые большие проблемы у таких особенных детей именно в детстве. Женя рассказала в студии программы "Звезды сошлись":

"В целом, в будущем особо ничем не грозит, кроме того, что она не дотянется до кнопки лифта 17 этажа. Самые все сложности, они, как раз таки, в детстве. Много нюансов, некоторые из них опасны для жизни. У них в черепе очень узкое отверстие, может передавливаться спинной мозг, это может привести к летальному исходу, это нужно контролировать".