Собянин рассказал, как в Москве сохраняют ценные элементы памятников архитектуры

Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о реставрации ценных элементов памятников архитектуры в Москве.

"Во время реставрации специалисты уделяют особое внимание деталям. В их числе скульптурные композиции, паркеты, живопись и, конечно, камины и печи – именно они делают исторические здания уникальными. Сейчас, например, идет реставрация усадьбы "Останкино". В проходной галерее Египетского павильона летней резиденции Шереметевых стоят четыре богато декорированные печи. Специалисты усилили их фундаменты и приводят в порядок лепной декор. Скульптуры сфинксов отправили в мастерские. Также реставрируют изразцовые печи. Работы в павильоне должны быть закончены в этом году", - написал мэр столицы.

Также Собянин рассказал, что воссоздается знаменитый изразцовый камин для особняка Николая Каштанова на улице Садовая-Самотечная. Изготовлен он был по эскизам Михаила Врубеля - сцены из былины "Микула Селянинович и Вольга Святославович".