Переговоры между Соединенными Штатами и Россией по Черному морю заставляют нервничать соседние страны НАТО. Об этом рассказали информированные источники в Румынии и Болгарии.

Как пишет Financial Times со ссылкой на румынских и болгарских чиновников, в Софии и Бухаресте боятся возможной сделки Москвы и Вашингтона, которая отчасти восстановит влияние России в спорных водах и расширит оперативную зону российского военно-морского флота.

Собеседники издания отмечают, что, хотя прежде украинским военным удалось с помощью морских дронов вытеснить российский флот из западной части Черного моря, теперь "любое соглашение будет выгодно Москве".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что у России богатый опыт реализации Черноморской инициативы. Москва выполняла все условия соглашения, хотя украинская сторона и ее кураторы свои обязательства так и не выполнили.

Между тем источники уверяют, что, хотя речь на переговорах в Эр-Рияде идет про обеспечение свободного судоходства и деэскалации в Черном море, приоритетом американской стороны является возвращение украинских детей, о вывозе которых в Россию заявляет киевский режим.