Администрация российского лидера отслеживает информацию о продолжающихся ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за сообщением российского Министерства обороны о том, что украинская армия в ночь на 24 марта пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае. Однако ударный беспилотник был благополучно перехвачен.

Как подчеркнул Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста, "безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию". Также политик отметил, что "пока каких-то иных команд со стороны президента не было — наши Вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала, что президент США Дональд Трамп изъявил готовность помочь в управлении электрическими и ядерными станциями на Украине. Хозяин Овального кабинета счел, что если Соединенные Штаты будут контролировать энергетические объекты Украины, это станет лучшим средством их защиты.

При этом спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что Соединенные Штаты инициировали договоренность о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Киев это соглашение поддержал, но атаки украинских дронов по российской территории продолжаются.