Собянин: Реконструкцию трех корпусов МКНЦ имени Логинова завершат до конца 2026 года

Клинический научный центр имени Логинова – один из главный онкологических стационаров в Москве, где оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь. Однако больница была построена полвека назад, и было принято решение полностью обновить несколько корпусов: лабораторный, а также второй и третий лечебные, где занимаются неврологией, урологией, маммологией и лечат опухоли головы и шеи.

"Демонтажные работы фасадов, кровель, всех перегородок существующих и всех инженерных систем. Также будем проводить такие работы, как усиление всех плит перекрытий, будут вноситься новые планировки в здание, осуществляться устройство новой системы ХВС, ГВС", - сообщил Юрий Мигурский, руководитель строительства.

В обновленных зданиях внедрят полный спектр современных технологий. Оказываемая здесь медицинская помощь будет на самом высоком мировом уровне, а пребывание пациентов - максимально комфортным.

"Не так давно запустили новый корпус в клиническом центре Логинова. Это первоклассный корпус, оснащенный самым современным оборудованием и медицинскими технологиями. Ну и следующим этапом пришла очередь по реконструкции действующих корпусов. Они тоже достаточно большие. Но уже морально и физически устарели. В течение полутора лет мы эту реконструкцию закончим", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Обновленные корпуса будут объединены крытыми переходами с новым главным комплексом больницы. Это позволит онкобольным получить все виды медицинской помощи под одной крышей, что соответствует единому московскому стандарту, когда для пациентов создается так называемая бесшовная маршрутизация.

Здесь продуман каждый шаг - от первого контакта с врачом до диагностики и лечения. Это позволяет оптимизировать медицинскую помощь и не терять времени. Также обновят планировку помещений.

"Проемы будут увеличены под проход новых коек и колясок, чтобы было удобно пациентам проезжать как в санузлы, так и в палаты. И к врачам", - добавил руководитель строительства.

Врачи медицинского центра имени Логинова работают по 21-му направлению, онкология среди них – приоритетное. Только за последний год здесь лечились почти 60 тысяч человек, а около миллиона получили помощь амбулаторно. А недавно на базе больницы было открыто отделение трансплантации костного мозга, специалисты которого выполнили уже 35 операций по пересадке.