Дом Бордмана 19 века полностью сгорел в подмосковной Яхроме

Второй день в клубах дыма местная достопримечательность - дом директора Яхромской прядильно-ткацкой фабрики конца 19 века. Здание вспыхнуло накануне - огонь моментально охватил деревянные конструкции.

Открытый огонь был локализован спустя несколько часов. Спасателям удалось не пустить пламя на деревянный флигель. Осталась невредимой и соседняя Детская школа искусств. Но в самом доме фабричного управляющего уцелели только кирпичные стены первого этажа и дымоходы печей и каминов.

В доме жил британский инженер Филипп Бордман со своей семьей. Под его управлением бумагопрядильная и ткацкая фабрика стала крупнейшей в России - с пятитысячным штатом рабочих и миллионными оборотами. А в доме инженера гостили высочайшие особы - сын Александра Второго с супругой.

"В июне 1891 года, когда московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович Романов со своей супругой Елизаветой Федоровной делали объезд вверенной ему губернии, они заехали в Дмитров, а из Дмитрова сюда, на фабрику Покровской мануфактуры. И в этот дом заходила Великая княгиня Елизавета Федоровна, которую сейчас во всем мире знают как святую преподобную мученицу Елизавету", - рассказала местная жительница Наталья Табунова.

После революции фабрику национализировали, а директорский особняк стал многоквартирным домом. 10 лет назад его признали аварийным, последние жильцы покинули его летом прошлого года. Пока местные активисты писали в различные инстанции, чтобы дом признали объектом культурного наследия, здание не охранялось.

"На протяжении нескольких месяцев мы приезжали, смотрели. Многие окна были разбиты, двери были открыты, поэтому доступ был у любого. Мы неоднократно писали заявление в администрацию о том, чтобы были приняты меры по сохранению. Мы просили, чтобы заколотили двери, оградили эту территорию, чтобы посторонние не могли находиться на территории этого объекта", - сообщила Елена Дашкевич, член Дмитровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Деревянный особняк 19 века мог войти в перечень выявленных объектов культурного наследия - все нужные документы уже были поданы. Но теперь вместо исторической экспертизы уже другие специалисты проведут пожарно-техническую. Чтобы установить точные причины возникновения огня.

Расследование находится на контроле областной прокуратуры. Конструкции на площади около 200 квадратных метров продолжают тлеть, на месте работают пожарные.