Путин преподнес Трампу личный подарок

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин преподнес своему американскому коллеге Дональду Трампу в качестве подарка портрет.

Ранее о презенте сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Он сообщил, что Путин переда Трампу "прекрасный портрет" американского лидера от "ведущего российского художника", который был доставлен до адресата, напоминает РИА Новости.

"Единственное, что я вам могу сказать, что это действительно, это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге", - коротко сказал журналистам Дмитрий Песков.

К слову, Дональд Трамп в пух и прах раскритиковал свой портрет, который находится в Капитолии штата Колорадо. Он пожаловался на своей официальной страничке в соцсети Truth Social, что его лицо на картине было искажено специально. Возмущенный Трамп заявил, что предпочел бы вовсе не иметь портрета, чем такой.