Пешеходный мост "Багратион" закрыли на капремонт. По словам экспертов постройка устарела и уже не соответствует футуристическому стилю делового центра "Москва-Сити"

Рядом планируется возвести еще один небоскреб, а отремонтированный мост должен стать частью новой высотки. Завершение работ запланировано на июль 2026 года. Пока же пешеходам придется искать варианты, как попасть с набережной Тараса Шевченко на Пресненскую набережную и обратно.

Очевидно, пешком это сделать пока не удастся, придется пользоваться общественным транспортом - наземным, Филевской линией метро или речным электротрамвайчиком.