Москвичка установила мировой рекорд плавания подо льдом

Еще вчера в одном купальнике среди заснеженных просторов Байкала она делала исторические фото на память о мировом рекорде. А сегодня уже сама расчищает лопатой лед в проруби подмосковного водоема, готовясь к очередной тренировке.

Такая длина тренировочной трассы - 25-30 метров - это меньше четверти от установленного ей рекорда. Москвичка Екатерина Некрасова проплыла подо льдом Байкала 122 метра - без акваланга и гидрокостюма, в купальнике, очках и ластах. Подобного в мире не рискнул еще сделать никто.

Спецтрассу вдоль берега озера с большими прорубями на расстоянии 25 метров и тросом здесь создавали специально для нее. На фестиваль "Под лед Байкала" со всего мира съехались более 20 спортсменов. Однако все соревновались на спуск в глубину. Екатерине же предстояло побить свой собственный рекорд - 102,7 метра. Соревновалась только с собой, своими страхами и телом.

Догнать ее в воде не удалось ни видеооператору на гидроскутере, ни тем, кто страховал ее у каждой лунки. Когда всплыла в контрольной лунке, конечно, было не до улыбки. Отдышавшись, замерла в ожидании судейского решения.

Заслуженный результат - спустя годы работы. Моржевать Екатерина начала еще в юности по примеру мамы. А потом заинтересовалась подледным плаванием. Пульс обычно замедляется во время нырка и может доходить до 50 ударов в минуту. И это при том, что у взрослого человека норма пульса - до 80 биений в минуту, а в моменты стресса - и вовсе до 120-150.

Температура в подмосковном водоеме на градус теплее, чем на Байкале. 0, +1. Отдыхать и расслабляться в таких условиях может себе позволить лишь человек со сверхспособностями. Екатерина же уникальной себя не считает. Гордится тем, чего смогла достичь. Но уже ставит перед собой новые цели.