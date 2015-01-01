Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела бывшего замминистра обороны Иванова

24 марта Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате. Его привезли на заседание около полудня.

Тимура Иванова задержали еще в апреле прошлого года. При встрече с журналистами он был спокоен, но старался не смотреть на камеры - продолжал изучать документы. После выступления сотрудников Генпрокуратуры, самих обвиняемых и их адвокатов на этом первом заседании суд должен установить порядок рассмотрения уголовных дел. В отношении Тимура Иванова их возбуждено сразу два.

Первое - о растрате свыше 200 миллионов рублей - связано с покупкой в 2015 году паромов для Керченской переправы и с выводом почти 4 миллиардов рублей из банка "Интеркоммерц". Вместе с Ивановым по этому делу проходит и его бывший подчинённый Антон Филатов, он тоже сегодня в суде.

Кроме того, экс-замминистра обвиняют в получении взятки свыше миллиарда рублей. Свою вину фигурант - отрицает.

Начиная с этого дня, заседания в суде будут проходить каждый день, кроме пятницы. Было принято решение, что слушания будут закрытыми для прессы.