Названы имена лауреатов двух премий президента

В Москве назвали имена лауреатов двух премий президента.

Первая - для молодых деятелей культуры. Вторая - в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В числе победителей - художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра, солистка балета Мариинского театра, писатель, художник-иллюстратор и коллектив песни и пляски имени Локтева. Премии присуждали по итогам предыдущего года.

"Присуждается ежегодно три премии. Размер их составляет 5 миллионов рублей каждая. Премия может быть присуждена как одному человеку, так и коллективу до трех человек. Церемония награждения состоится завтра в Кремле. По традиции - в Екатерининском зале", - рассказал Владимир Мединский, помощник президента России, секретарь Совета при президенте по культуре и искусству.