Лариса Голубкина оставила родным скромное наследство

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта, ей было 85 лет. Завтра, 25 марта, актрису похоронят на Троекуровском кладбище.

Сейчас же журналисты подсчитали, какое наследство оставила близким прославленная артистка. Оказалось, что более чем скромное. речь идет о трехкомнатной квартире Ларисы Голубкиной на Селезневской улице в Москве. Вообще изначально это была "двушка", которую актриса получила в собственность 50 лет назад. После того, как ее супруг, актер Андрей Миронов умер, Лариса Голубкина решила присоединить его "однушку" к своей квартире, ведь она располагалась буквально за стенкой.

Таким образом получилась "трешка", спустя время Голубкина в суде узаконила право собственности на общую площадь жилья. "КП" утверждает, что похожие квартиры сейчас в среднем стоят 34 миллиона рублей.

Говорят, у Ларисы Голубкиной еще имелась дача, но якобы она ее давно продала.

Главной наследницей актрисы называют ее единственную дочь Марию. Не все знают, что у Ларисы Голубкиной в Германии есть сестра по отцу. Однако они не поддерживали отношений.

Напомним, Лариса Голубкина стала известной после роли в картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", она сыграла там Шурочку Азарову (и корнета Азарова). Также Голубкина снялась в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу", "Освобождение" и других.