Движение в центре Москвы частично перекрыли из-за пожара

Движение автомобильного транспорта временно перекрыто по улице Россолимо в Москве на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе. Об этом рассказали в понедельник, 24 марта, в столичном Департаменте транспорта.

Ведомство пояснило, что это связано с пожаром в центре Москвы. Сроки возобновления движения в штатном режиме не сообщаются.

Как отмечает РИА Новости, пожар произошел в жилищном комплексе "Роза Росса", на месте происшествия раздавались звуки хлопков. Прибыло минимум восемь пожарных машин, которые готовятся к тушению огня.

Министерство чрезвычайных ситуаций России сообщает в своем Telegram-канале, что сотрудники ведомства тушат шестиэтажное строящееся здание на улице Тимура Фрунзе — вспыхнула кровля строения.

Данных о пострадавших или жертвах в настоящее время нет. Причина и обстоятельства возникновения пожара пока неизвестны.