Крышу элитного ЖК в центре Москвы тушили несколько часов

Недалеко от метро "Парк культуры" несколько часов спасатели тушили крышу здания гостиничного комплекса с апартаментами. По последней информации, возгорание удалось ликвидировать.

Очаг возгорания находился на последнем шестом этаже элитного жилого комплекса или непосредственно в чердачном помещении. Сообщается, что там велись ремонтные работы.

Жилой комплекс называется "Роза Росса". В этом ЖК шла продажа апартаментов. Стоимость - до 150 миллионов рублей. А вот на последнем этаже, как сообщается, находились пентхаусы делюкс-класса стоимостью в миллиард. Их автор – известный в строительных кругах итальянский архитектор и дизайнер.

О владельце помещений пока не сообщается. По оценкам, площадь возгорания изначально составила порядка 100 квадратных метров. Но пламя распространялось очень быстро в том числе и на нижние этажи. Черный дым был виден практически из любого места в центре Москвы.

На месте ЧП сейчас работают более 20 машин МЧС. Возгорание локализовано. Идет проливка здания. Соседние улицы перекрыты для движения автомобилей. В ГИБДД просят водителей выбирать пути объезда, так как работа здесь наверняка продлится до глубокого вечера. О жертвах и пострадавших на этом пожаре информации пока нет, равно как и неизвестны точные причины. Их будут устанавливать уже после окончательной ликвидации возгорания в ходе доследственной проверки.