Россиянок предупредили о мошенничестве с рекламой омоложения

Мошенники используют тягу женщин к сохранению молодости и красоты: преступники распространяют в интернете фишинговые сообщения с приглашением женщин на омолаживающие процедуры. Об этом в понедельник, 24 марта, рассказали в Министерстве внутренних дел России.

Как отметило ведомство, злоумышленники распространяют в соцсетях якобы приглашения бесплатно поучаствовать в омолаживающих процедурах в качестве модели. Непременным атрибутом такой схемы является упоминание, что свободных мест для участия осталось совсем мало.

Выбирая место и организацию для любых косметических и медицинских процедур, необходимо проявлять особую бдительность, подчеркнули в МВД. Там напомнили, что нужно проверять лицензии и отзывы на всех возможных платформах, сообщает РИА Новости.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что граждане России лишились в общей сложности почти 200 миллиардов рублей из-за телефонных мошенников. При этом правоохранители сильно отстают в компенсации ущерба, причиненного действиями преступников, признал глава Генпрокуратуры.

Россиян также предупредили, что использование открытого бесплатного Wi-Fi и зарядных устройств в общественных местах опасно — мошенники могут использовать незащищенные сети Wi-Fi для заражения гаджетов опасным софтом.