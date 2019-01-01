Путину доложили о социально-экономическом развитии Краснодарского края

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Краснодарского края. Вениамин Кондратьев доложил президенту об итогах своей десятилетней работы на посту главы региона.

За это время почти в три раза выросли экономические показатели. Достойными темпами развивается сельское хозяйство. Краснодарский край - лидер страны по производству зерна и молока, с 2019 года регион переживает бум виноградарства и виноделия. Все это позволяет успешно реализовывать социально значимые проекты в области строительства, медицины, образования и экологии.

Путин: Вениамин Иванович, а социально-экономическое развитие? Социальное развитие? Что там - образование, медицина, физкультура, спорт?

Кондратьев: Здесь, конечно, в основе успеха и тех цифр, которые буду называть по строительству, - нацпроекты. Без них бы, конечно, не было бы этих результатов, которые сегодня есть. За 7 лет построено 105 школ.

Путин: Все-таки 25% школьников ходит во вторую смену. Миграционная нагрузка серьезная. На это нужно обратить внимание. Надо идти дальше и добиваться лучшего.