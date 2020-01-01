Суд разрешил УДО Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов выйдет на свободу из колонии — такое решение принял в понедельник, 24 марта, Алексеевский районный суд Белгородской области, рассмотрев соответствующее ходатайство.

Выступая перед судом, Ефремов заверил, что каждый день раскаивается в совершенном поступке — летом 2020 года актер пьяным сел за руль автомобиля и спровоцировал аварию, в которой погиб человек.

Ефремов подчеркнул, что не собирается больше употреблять спиртное и водить машину. Также Михаил Олегович ссылался на слабое здоровье.

Суд рассмотрел ходатайство Ефремова, который провел в колонии четыре года, и счел возможным его удовлетворить, поскольку цель уголовного преследования достигнута, а ущерб потерпевшим он возместил.

Актера положительно охарактеризовала администрация колонии, хотя за ним числится три нарушения режима: отлучка с рабочего места, несанкционированное хранение смартфона, нарушение формы одежды.