Пинчук продает квартиру, в которой жила с Чобаняном

Как бы ни рассчитывали многочисленные поклонники, Ирина Пинчук и Арай Чобанян дали понять, что о примирении не идет и речи. Так, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" объявила, что намерена продать квартиру, в которой жила с мужем-изменщиком.

Ирина уже заключила договор с риелтором на жилье, в которое на время переедет с сыновьями. На днях Пинчук уже начнет перевозить туда вещи. Ирина на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" пояснила, что это временное жилье, пока она не продаст квартиру. В ближайшем будущем же она намерена купить дом.

Недавно Пинчук и Чобанян встречались, чтобы обсудить все бюрократические проблемы. Так, они договорились, что сыновья останутся с матерью, но смогут регулярно видеться с отцом. Кстати, наследники жили с Чобаняном, пока Пинчук восстанавливала моральные силы на Мальдивах после того, как узнала о неверности мужа.

Напомним, что измену Чобаняна раскрыли хакеры, укравшие его аккаунт в соцсети. Злоумышленники предложили ему сделку: за деньги вернуть аккаунт, но Арай им не поверил. А вот Ирина приняла правила и в итоге получила доступ к профилю мужа. Из него она и выяснила о неверности супруга.