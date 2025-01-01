В делегации России рассказали про "творческий" ход переговоров с США

Российско-американские консультации на экспертном уровне в Эр-Рияде проходят "творчески". Об этом рассказал в понедельник, 24 марта, член делегации России, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор подчеркнул, что не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договоренностями, однако важно, чтобы получалось "все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга".

Российской и американской сторонам на переговорах в Саудовской Аравии это удается, рассказал Карасин "Интерфаксу".

Между тем источники в Румынии и Болгарии признались, что их пугает обсуждение Россией и Соединенными Штатами безопасности в Черном море. Члены НАТО боятся, что это восстановит влияние России в спорных водах и расширит оперативную зону российского военно-морского флота.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что оценивает возможность прекращения боевых действий на Украине в 2025 году "с осторожным оптимизмом", а возможно, это случится "даже раньше".