Что будет с Михаилом Ефремовым после выхода из тюрьмы

Сегодня, 24 марта, Алексеевский суд Белгородской области постановил выпустить актера Михаила Ефремова из тюрьмы. Его ходатайство по УДО удовлетворено. Сам артист участвовал в заседании посредством видеосвязи. Когда он услышал решение суда, то в ответ коротко поблагодарил.

Выход Михаила Ефремова на свободу ожидается 7 апреля, сообщает SHOT. Он должен получить и подписать решение суда о своем условно-досрочном освобождении. Параллельно начался отсчет 15 суток для обжалования решения суда, по истечении которых Ефремов сможет окончательно выйти на свободу.

Будучи на воле актеру будет необходимо раз в месяц отмечаться в соответствующих органах, также ему запрещено менять место жительства. В силе суд оставил запрет на вождение автомобиля, однако сам Михаил Ефремов заявил, что садиться за руль больше не собирается.

Также ранее он пообещал, что больше ни капли алкоголя в рот не возьмет. По словам актера, он все осознал, и не проходило ни дня, чтобы мысли его не возвращались к тому греху, который совершил несколько лет назад. В колонии у Ефремова произошла переоценка ценностей, он соскучился по профессии и хочет приносить пользу обществу. Также артист рассказал, что в колонии он красил, снимал кино, занимался КВН и убирал мусор.