Орловский губернатор оправдался за выплаты беременным школьницам

В Орловской области появилась норма о выплатах школьницам в случае беременности и рождения ребенка, поскольку это соответствует приказу Министерства труда и социальной защиты России. Об этом рассказал в понедельник, 24 марта, орловский губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что "всех, к моему удивлению, очень заинтересовал мой указ о выплате в 100 тысяч рублей для беременных, обучающейся в общеобразовательных организациях". Однако это не личная инициатива Клычкова, как он подчеркнул в своем Telegram-канале.

Федеральный орган власти рекомендовал всем регионам принять такую норму и, по данным орловского губернатора, так поступили уже свыше 40 субъектов Федерации.

Клычков также подчеркнул, что в Орловской области сейчас "нет подпадающих под эту категорию девушек", а сам он просит "расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации".

Глава Орловской области опубликовал этот пост после того, как из российского парламента прозвучали замечания относительно выплат беременным школьницам. Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала скорректировать соответствующий указ, чтобы все поняли, что эта выплата "ни в коей мере не является мотивирующей и поощрительной, чтобы наши несовершеннолетние рожали детей".

Тем временем кабмин утвердил Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года. Она призвана обеспечить поддержку и защиту семей как фундаментальной основы российского общества.